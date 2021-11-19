Баку, 19 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Баку всегда поддерживает региональное сотрудничество, поэтому вполне возможно, что Армения в будущем присоединится к энергетическим проектам Азербайджана. Об этом 19 ноября сказал агентству Report министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Если между Азербайджаном и Арменией будет подписано мирное соглашение, участие соседней страны в наших энергетических проектах не исключается», — сказал Шахбазов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет возможно после взаимного «признания территориальной целостности», а также после делимитации и демаркации общей границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.