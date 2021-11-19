Саранск, , 15:20 — REGNUM В Мордовии на субботу, 20 ноября, объявлено оперативное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Метель © ИА REGNUM

Ведомство отмечает, что, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня ожидается метель, гололед на дорогах, порыва южного ветра до 15−20 м/с.

При сильном ветре граждан рекомендуют убрать вещи со двора и балконов, при нахождении на улице обходить рекламные щиты и другие неустойчивые конструкции, машину нужно поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Пешеходам при гололедице необходимо передвигаться осторожно, не торопясь и учитывать неровность поверхности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в выходные дни, 20 и 21 ноября, в Саратовской и Ульяновской областях, Татарии и Башкирии.