Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В рамках новой модели транспортного обслуживания населения, которая начнется в Петербурге весной 2022 года, на обслуживание 347 автобусных маршрутов выйдут пять частных транспортных компаний. Об этом говорилось на совещании по готовности к транспортной реформе, которое провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Напомним, в рамках новой модели в Петербурге будут ликвидированы так называемые «маршрутки», и во всех видах общественного транспорта будут установлены единые условия оплаты проезда. В каждом транспортном средстве будет обеспечена возможность оплаты проезда по действующим носителям проездных билетов (смарт-картам), по бесконтактным банковским картам, а также по разовому проездному билету на базе QR-кода.

По результатам проведенных аукционов маршрутную сеть, помимо городского унитарного предприятия «Пассажиравтотранс», будут обслуживать транспортные предприятия ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» (холдинг «Питеравто»), АО «Третий Парк», ООО «Домтрансавто» (холдинг «Ранд-Транс»), ООО «Такси».

«Три из них начнут работу на маршрутах города уже в апреле следующего года, одно — в июле. В настоящее время предприятия приобретают современный подвижной состав, подготавливают собственную инфраструктуру, набирают квалифицированный водительский состав», — уточнили в аппарате Максима Соколова.

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок» в обслуживании наземного общественного транспорта будут задействованы около 7000 остановочных пунктов, сейчас идет их подготовка и оснащение необходимым информационным оборудованием. Параллельно идет проектирование и благоустройство отстойно-разворотных площадок, ремонт и установка диспетчерских и модульных станций. Планируется выполнить ремонт трамвайных путей на 13 адресах общим объёмом 20,06 км одиночного пути.

«Переход на новую модель обслуживания — это важный шаг в развитии транспортной системы Санкт-Петербурга. Мы создаем сбалансированную систему городского общественного транспорта, которая предложит пассажирам безопасные, комфортные и удобные с точки зрения логистики поездки», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.