Красногорск, , 15:34 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья запустят программу по замене устаревшего аналогового медицинского оборудования на современное цифровое. Об этом 19 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Алтайский перинатальный центр ДАР. Современное медицинское оборудование Akkperinatal.zdravalt.ru

Программа будет действовать в период с 2022 по 2024 года. В рамках нее планируется заменить около 300 единиц устаревшего медоборудования, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На данный момент в Московской области из порядка 1 тысячи единиц тяжелого оборудования порядка 279 являются аналоговыми. Это рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. У аналоговой аппаратуры ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году мы планируем заменить 73 таких аппарата», — сказала Стригункова.

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