В Подмосковье часть аналогового медоборудования заменят на цифровое
Красногорск, 19 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья запустят программу по замене устаревшего аналогового медицинского оборудования на современное цифровое. Об этом 19 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.
Программа будет действовать в период с 2022 по 2024 года. В рамках нее планируется заменить около 300 единиц устаревшего медоборудования, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«На данный момент в Московской области из порядка 1 тысячи единиц тяжелого оборудования порядка 279 являются аналоговыми. Это рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. У аналоговой аппаратуры ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году мы планируем заменить 73 таких аппарата», — сказала Стригункова.