Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Встреча двух лидеров проходит 19 ноября в Москве.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Прежде всего, хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжёлая. Но у вас всё получается, уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что избиратели Узбекистана на выборах отреагировали на результаты работы Мирзиёева.

«Результат говорит о том, что люди вам доверяют. Я искренне вас с этим поздравляю», — поздравил коллегу Владимир Путин.