Бишкек, , 15:18 — REGNUM Киргизские власти заинтересованы в том, чтобы обеспечить город Бишкек белорусскими автобусами. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Роман Головченко Government.ru

«Мэр киргизской столицы недавно побывал в Минске, и мы дали ему право заключить договор на поставку автобусов. Мы знаем качество белорусской продукции», — подчеркнул он.

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Также высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что правительство Киргизии готово сотрудничать с Белоруссией в сфере поставок коммунальной и сельскохозяйственной техники, а также в сфере промышленной кооперации.

По словам белорусского премьера, Киргизия и Белоруссия успешно реализуют совместные производственные проекты, в частности налажено производство трансформаторов в городе Оше.

Также глава правительства Белоруссии отметил заинтересованность белорусских производителей в запуске совместных проектов, связанных с выпуском и других устройств для энергетической отрасли.

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