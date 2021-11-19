Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 ноября, за сутки зарегистрировано 5330 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, по данным на 18 ноября, было зарегистрировано 4875 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 78 376 случаев заражения коронавирусом (+400 за сутки), 56 349 пациентов выписаны с выздоровлением (+107 за сутки), умерли 3636 человек (+12 за сутки).