Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM О возможном взрыве на рейсе казахской авиакомпании Air Astana, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Нур-Султан, предупредил неизвестный мужчина. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет Pezibear

«В сall-центр Air Astana в 00:45 часов 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что в 02:49 (23:49 мск 18 ноября) указанный самолет совершил благополучное приземление в аэропорту назначения. При этом других подробностей произошедшего пресс-служба не уточняет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два китайских и семь российских военных самолётов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи.