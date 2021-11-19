Москва, 19 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron) выпустил бэкстейдж (происходящее «за кулисами») со съёмок своего клипа на песню «Кто убил Марка?». Ролик доступен на YouTube канале музыканта с 19 ноября.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

На видео упоминается, что клип «Кто убил Марка?» был снят за шесть дней до публикации — Oxxxymiron боялся, что его «сольют» в сеть раньше времени, поэтому на площадке присутствовало лишь шесть человек.

В ролике рэпер также предвидел негативную реакцию фанатов из-за выпущенного им микстейпа, состоящего, в основном, из старых треков. «Но зато они (поклонники — ИА REGNUM) получат четыре новых видео. Тем более, что куча нового материала будет выходить уже в следующем году», — заявил Oxxxymiron, объяснив тем самым, что премьера его будущего альбома состоится лишь в 2022 году.

«В смысле в следующем году?» — негодует dropdead.

«Когда троллинг перешёл на новый уровень», — шутит Александр Михайленко.

«Этот пранк зашел слишком далеко…» — считает ALEX KOSTYCHEV.

«До встречи в следующем году», — написал пользователь с ником «Хижина Музыканта».

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о том, что Oxxxymiron даст интервью журналисту Юрию Дудю. «Знаю, что Окси пошёл давать интервью Дудю (поздравляю коллегу)», — написала она в своём Instagram-аккаунте.