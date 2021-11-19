Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. На Ямале при катании с горки 12-летней девочке оторвало мизинец. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вниз по горке

По версии следствия, в селе Азово Шурышкарского района 17 ноября 2021 года в вечернее время девочка во время катания на деревянной горке получила травму. Её мизинец застрял в дыре горки, затормозить ребёнок не смог и, в итоге, палец потерян.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Пострадавшей оказывается медицинская помощь в Салехардской окружной больнице.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации села Азово, ответственных за проведение своевременного ремонта горки, отметили в СУ СКО по ЯНАО.

Прокуратура Ямала сообщает, что у злополучной горки нет эксплуатационной документации, в точке выката с горки деревянное покрытие деформировано, что привело к травме ребёнка.

Как пояснили изданию «Ямал 1» в администрации села, из-за промерзания грунта конструкцию горки повело, в результате чего образовались щели.

«Последний осмотр объекта производился в начале ноября. В настоящее время доступ к горке закрыт — она обнесена сигнальными лентами. После проведения следственных действий объект демонтируют», — уточнили изданию в администрации села Азовы.