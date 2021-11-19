Инсбрук, Австрия, 19 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем первого этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Об этом 19 ноября сообщает ИА REGNUM.

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Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 45,07 секунды. Для него эта победа стала 21-й на этапах Кубка мира.

Второе место занял представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.45,14), третьим стал немецкий скелетонист Кристофер Гротхер (1.45,23).

36-летний Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).