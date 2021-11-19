Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 4197 пациентов, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 344 человека. На ИВЛ — 61 пациент», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 899 855 тестов на коронавирус.