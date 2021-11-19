Москва, 19 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министерство финансов Египта планирует внести изменения в систему tax free для иностранных туристов — налога на добавленную стоимость с покупок, совершенных гостями из-за рубежа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет

Интуристам вернут налог, если сумма одного чека составит более 1500 египетских фунтов или $95 долларов США. Процедура возврата налога станет более быстрой и простой.

Пилотный вариант новой системы tax free заработает до конца 2021 года в Шарм-эль-Шейхе. В 2022 году её внедрят в других международных аэропортах и морских портах Египта.

Сейчас система Tax Free не пользуется популярностью у туристов в силу нескольких факторов. Например, в международных аэропортах и морских портах Египта нет офисов для возврата НДС.

Отмечается, что российские туристы обычно покупают в Египте электронику, предметы интерьера ручной работы, одежду и хлопковый текстиль.

Как сообщало ИА REGNUM, беспрецедентный приток туристов из России в октябре привёл к тому, что в роскошных отелях Египта возник дефицит номеров.

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