Йошкар-Ола, 19 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Pixabay.com Больничная палата

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 725 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Марий Эл выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 129 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 929 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3520 человек.

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