Йошкар-Ола, 19 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 129 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 929 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего выздоровели с начала пандемии 20 684 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 48 человек. 725 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончался один житель республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3520 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 697 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1123 человека, из них у 1114 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 109 пациентов, при этом госпитализированы 79 жителей Марий Эл.