Тбилиси, 19 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили для защиты его здоровья можно будет перевести в военный госпиталь в Гори. Об этом 19 ноября на брифинге заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены государством. Этим решением мы защищаем не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают», — сказал Брегадзе.

Он отметил, что после завершения курса лечения экс-президента его снова переведут в тюрьму в Рустави. Министр призвал Саакашвили прекратить голодовку и напомнил, что к этому также призывает Европейский суд по правам человека.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился её прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. Состояние бывшего президента стабилизировалось, но его сторонники заявляют, что власти якобы хотят «убить» Саакашвили.