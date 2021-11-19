Киев, , 15:15 — REGNUM Российский Крым упомянул в своём выступлении президент Болгарии Румен Радев, чем возмутил власти Украины. Из-за этого болгарского посла вызвали в украинский МИД, говорится в опубликованном 19 ноября сообщении ведомства.

Румен Радев Rumenradev.org

В украинском МИД послу Болгарии Костадину Коджабашеву заявили о «некорректности и недопустимости высказываний» президента Радева, которые он сделал в ходе предвыборных теледебатов днём ранее.

«Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявили в Киеве.

Болгарию предупредили, что слова Радева мешают развитию добрососедских отношений и «диссонируют с официальной позицией Софии». Посол Коджабашев, как указано в сообщении, заверил украинскую сторону, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины неизменна.

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