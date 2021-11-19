Оттава, , 15:07 — REGNUM Канадский электронный музыкант и диджей Kaytranada представил новый мини-альбом под названием «Intimated», который включил в себя три новые песни и сотрудничество с такими исполнителями, как H.E.R., Thundercat и Mach-Hommy. Об этом информирует портал Pitchfork.

Музыка (сс) Eric Nopanen

«Intimated» стал первым релизом с того момента, как исполнитель выиграл статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший танцевальный/электронный альбом» в марте за свой второй студийный альбом «Bubba», вышедший в 2019 году. Отметим, что сингл «10%» также принес Kaytranada победу в номинации «Лучшая танцевальная запись».

В минувшем мае Mach-Hommy выпустил свой девятый полноформатный альбом «Pray For Haiti».