Москва, , 15:06 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали своим читателям немало любопытных и невероятных историй: тульский звуковой светофор, украденные вакцины и пункт вакцинации, пещерное метро. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Пункт вакцинации в Севастополе Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Московской области подсчитали число вещей, забытых в автобусах, на станциях и вокзалах. Оказалось, что с начала года пассажиры потеряли в Подмосковье более четырех тысяч предметов. «Рай и мкАД» пишет, что в основном это проездные и банковские карты, но есть и необычные потери, в том числе беговел (детский велосипед без педалей) и гитара.

В Туле поставили светофор на пересечении двух улиц, причем его табло оказалось загорожено высоким и широким фонарным столбом. В администрации поначалу сказали, что сигналы светофора можно понять и по звуку, однако затем все же перенесли светофор в другое, более заметное место, передают «Тульские новости».

Северо-Западный федеральный округ

В Ленинградской области случилось небывалое ограбление: неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации от COVID. Автомобиль работал как мобильная амбулатория, был весь покрыт наклейками с агитацией о вакцинации и ездил по поселкам. «Интересный Питер» сообщает, что автомобиль стоит около 4 млн рублей и оборудован системой слежения, однако найти его пока не могут.

В Санкт-Петербурге пришли к неожиданному выводу, что покончить с коммунальными квартирами не получится. Дело в том, что комнаты в коммуналках в центре города часто покупают для инвестиций. Говорят, это один из самых привлекательных вариантов покупки недвижимости. «Записки декабриста» грустят: «Похоже, что в XXI веке коммуналки все еще будут оставаться неприглядным петербургским брендом».

В Республике Коми начал работать новый беспилотник «Почты России». Правда, это не анонсированный ранее самолет, а небольшой вертолет. «Ну да и ладно, главное, чтобы летал», — отмечают «Усы Печорина» и надеются, что дрон окажется не единственным на всю республику, как уже бывало в похожих ситуациях.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде удивительная история: местный Минздрав использовал для социальной рекламы вакцинации сюжет «Золушки». В кукольном мультфильме фея одаривает Золушку всем, кроме QR-кода, поэтому девушка не может поехать на бал и встретить принца. «Нижний гиперболоид» сомневается в эффективности такой «нативной пропаганды», считая, что подобными мультиками можно разве что уговорить детей чистить зубы, а вот переубедить взрослых антипрививочников — едва ли.

«Итиль» рассказал, что в Татарстане внезапно стали возмущаться по поводу строительства крематория, которое намерены начать в будущем году и закончить в 2024 году. Впервые о строительстве заговорили еще в 2013 году. Никаких возмущений и митингов не было. Но, возможно, теперь они появятся.

В Башкирии запустили экскурсионные поезда, стилизованные под экспресс из книг о Гарри Поттере. Пассажиров развлекают аниматоры, переодетые в персонажей романа. Каждый пассажир кроме билета получает в подарок волшебную палочку и письмо из Хогвартса. «Голос торамы» предлагает распространить новинку и на другие регионы Поволжья. В Мордовии поезда могли бы, к примеру, оформить под сказку о Куйгороже.

Южный федеральный округ

ПВА рассказал, что в Краснодарском крае нашли «русского Илона Маска». Так прозвали семидесятилетнего инвалида, который самостоятельно сделал подъемник к себе на балкон. С его помощью он поднимается в квартиру, не покидая инвалидное кресло. Кроме подъемника пенсионер установил солнечные панели за окном. Раньше он работал инженером на заводе.

В Красной пещере в Крыму могут проложить рельсы и запустить небольшую ветку метро для удобства туристов. «Октагон.Крым» отмечает, что подобный проект уже реализован в Абхазии.

Северо-Кавказский федеральный округ

В троллейбусах Ставрополья появилось много социальной рекламы против коррупции. Newstracker удивляется, кого надо считать целевой аудиторией кампании: «Подобные плакаты в троллейбусах, конечно, бьют в самую цель. Ведь крупнейшие коррупционеры края, разумеется, ездят в троллейбусах. С авоськами на рынок по утрам. И надо обязательно напомнить этим обнаглевшим проворовавшимся пассажирам, что коррупция наказуема».

Уральский федеральный округ

Угон мобильного пункта вакцинации в Ленобласти можно объяснить тем, что преступники позарились на автомобиль. А вот в Нижнем Тагиле произошло более загадочное «коронавирусное» преступление. Из поликлиники здесь похитили 320 доз вакцины «Спутник V». Расследование началось, пишет «Лампа». Подозреваемых пока нет.

Сибирский федеральный округ

На автотрассе в Кузбассе под колеса попал лось. Животное погибло. Пока водитель приходил в себя после происшествия, рядом остановился микроавтобус, оттуда выбрались двое мужчин, быстро разделали тушу лося, загрузили к себе и уехали. «Кемерово №1» пишет, что этих мужчин уже задержали, хотя и не пишет, за что именно.

«Сибирский панк» радуется и иронизирует по поводу необычного рекорда Омска: «Думаете, все достижения и рекорды Омска в далеком прошлом? А вот и нет. Наш город, например, попал в число самых снежных мегаполисов страны. Интересно было бы еще узнать, какое место по России он занял бы в рейтинге населенных пунктов по уборке снега». Остается надеяться, что такой рейтинг кто-нибудь составит.

Мужчинам Томска, которые привились от коронавируса в некоторых пунктах вакцинации, в том числе в библиотеке, дадут сертификаты в барбешоп. «А как же дамы?» — удивляется дискриминации «Томский очкарик».

Дальневосточный федеральный округ

«Еду в Магадан» передает, что пляж в магаданском поселке Тауйск, словно манной небесной, засыпало морским деликатесом — моллюском спизулой. Благодетелем для поселка стал сильный шторм, он уже не первый раз балует поселян. Год назад на берег тоже выбросило много спизулы, и весь поселок готовил ее на ужин.

В Хабаровске установили новую автобусную остановку. Казалось бы, что здесь могло пойти не так? Оказалось, многое. Жители города возмутились внешним видом остановки, которая похожа на мусорный контейнер. Во-вторых, им не понравились размеры остановки: под ее навесом не поместится больше трех человек. «Вам БАМ!» пишет, что несмотря на критику, в Хабаровске хотят установить еще почти полсотни таких «памятников городскому уродству».

В Приморье планируют построить четвертый аквапарк! Курьез в том, что пока нет ни одного. Зато в планах — уже четыре. «Зачем? Почему? Или нам просто намекают на то, что никаких аквапарков мы в жизни не увидим, так что прожектерством можно заниматься сколько угодно? Да нет, быть такого не может…» — пишет «Право руля!«

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 ноября.