Берлин, , 15:05 — REGNUM И.о. главы минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что четвертую волну пандемии коронавируса не удастся остановить только вакцинацией и бустерными прививками. Он заявил об этом 19 ноября журналистам.

Йенс Спан Olaf Kosinsky

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«Ситуация серьезнее, чем была неделю назад. Динамика не меняется», — сказал он.

«Одной только вакцинацией и бустерными прививками волну быстро остановить уже не получится», — также уточнил Шпан и напомнил о принятых 18 ноября дополнительных ограничениях для не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Отметим, по состоянию на 18 ноября в Германии за сутки выявили 65 371 носителя SARS-CoV-2, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.