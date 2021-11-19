Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Ростовской области выросла средняя стоимость жилья на первичном рынке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Согласно докладу «О средних ценах и индексах цен на рынке жилья Ростовской области за третий квартал 2021 года», стоимость одного квадратного метра в новостройке составила 67 429 рублей (+ 8,1% относительно второго квартала 2021 года). Типовые квартиры подорожали на 7,2%, квартиры улучшенного качества — на 8,5%, элитное жильё — на 2,7%.

Стоимость жилья на вторичном рынке остался примерно на прежнем уровне — 58 118 рублей за один квадратный метр (+0,1%). Типовые квартиры подешевели на 0,9%, квартиры улучшенного качества выросли в цене на 1,2%, элитное жильё подорожало на 0,4%.