Краснодар, 19 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае государственные и муниципальные служащие, не вакцинированные от коронавируса, не смогут попасть на работу. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба 19 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«Обсудили и вакцинацию государственных и муниципальных служащих. Сегодня привито всего около 74% сотрудников. Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя», — написал Кондратьев.

В связи с этим принято решение ограничить вход в здания органов власти и местного самоуправления для невакцинированных служащих, исключением станут госслужащие, переболевшие ковидом либо имеющие медотвод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе до 18 января 2022 года ввели обязательное предъявление QR-кодов в торговых центрах, предприятиях сферы услуг, театрах, музеях, на спортмероприятиях.