Саратов, , 15:05 — REGNUM Жителей Саратовской области в предстоящие выходные дни просят соблюдать правила дорожного движения, в регионе ожидается туман с видимостью до 500 метров и мокрый снег, на дорогах гололедица. Об ухудшении погодных условий 19 ноября сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В ночь на субботу, 20 ноября по области ожидается небольшой снег, местами туман 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега. Возможно усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха составит 0…—5 градусов. Днем в отдельных районах Правобережья пройдет сильный снег, местами метель. Сохранится туман, гололед и налипание мокрого снега. Порывы ветра достигнут 23 м/с. Температура воздуха поднимется до +3…—2 градусов.

В воскресенье, 21 ноября вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы западного ветра составят от 15 до 23 м/с. Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, о тумане с видимостью 500 метров и менее 19 ноября предупреждали жителей Пензенской области. В выходные дни, 20 и 21 ноября пройдет умеренный снег с дождем с налипанием на проводах, в воскресенье также вероятен небольшой мокрый снег.

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