Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций увеличился и составил 99,5% (2020−2021 учебном году — 97%). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что дошкольники получают горячее питание в 100% организаций.

«За 9 месяцев текущего года проведено 1055 надзорных мероприятий по контролю за организацией питания в образовательных организациях, — рассказали в ведомстве. — Установлено, что качество готовых блюд в сравнении с 2020 годом улучшилось: удельный вес исследованных проб, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям снизился до 0,3% (2020 г. — 0,6%), по нормам вложения и калорийности до 1,2% (2020г. — 1,2%)».

Отмечается, что родители могут обратиться с возникающими вопросами в управление.