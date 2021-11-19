Любляна, 19 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Российские туристы смогут с 19 ноября посещать Словению. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте словенского посольства в Москве.

Qisybay Alibek Словения

«С 19 ноября 2021 года посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации», — проинформировали в посольстве.

Документы от российских граждан принимают только визовый центр VFS Global. Чтобы въехать в Словению без карантина, нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген. Также действуют справка о перенесенном заболевании, цифровой сертификат EU DCC с QR-кодом или сертификат о вакцинации от COVID-19, в том числе — «Спутником V».

Иностранцы, которые въезжают в страну без выполнения этих требований, должны будут провести десять дней на карантине и доказать, что располагают местом для такого пребывания. Досрочное прекращение карантина возможно через пять дней.