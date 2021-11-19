Волгоград, , 15:06 — REGNUM Несовершеннолетнему жителю Волгограда, планировавшему устроить теракт в одной из школ города, избрана новая мера пресечения, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Оглашение приговора Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

В Волгоградский областной суд поступило ходатайство следователя о заключения школьника под стражу. Судья, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении прошения и избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 декабря 2021 года. В течение этого времени обвиняемому запрещено выходить из квартиры, за исключением посещения учреждений здравоохранения, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефонов и интернетом, кроме вызовов экстренных служб. Подростку также нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и их представителями по уголовному делу. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный районный суд Волгограда отправил мальчика в СИЗО, а до этого он находился в психоневрологическом диспансере.

Подростка обвиняют по четырём статьям, в том числе, приготовление к теракту. Его задержали в июне 2020 года, с места его жительства изъято 18 бутылок с зажигательной смесью.

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