Москва, , 15:01 — REGNUM Российскому рынку жилья не грозит перегрев, а темпы роста ипотечного кредитования будут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогноз министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина о том, что средневзвешенная ставка по ипотеке может быть выше 8%.

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«Программа льготного ипотечного кредитования в течение года достаточно хорошо сдерживала подорожание ипотеки. Однако рост ключевой ставки привёл к повышению ипотечных ставок. Банки, дабы избежать перегрева рынка жилья, уже с июля 2021 года стали реагировать и повышать ставки. Поэтому можно согласиться с прогнозом министра о средневзвешенной ставке более 8%, — сказала Ермилова. — Темпы роста ипотечного кредитования будут снижаться. Не только из-за изменения ставки, но и потому, что во время минимальных ставок наблюдался бум кредитования. На рынке жилья мы вряд ли сможем наблюдать перегрев. Однако субъектам-застройщикам для того, чтобы обеспечить спрос на квадратные метры, придётся предлагать покупателям какие-либо акции, бонусы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2021 года средняя ипотечная ставка в России может превысить 10%.

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