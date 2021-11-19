Москва, 19 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Разговоры о размещении ядерного оружия в Европе опасны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Установки ракет с ядерными боеголовками в европейских странах, восточнее от Германии не останется без внимания и, уверен, повлечет встречную реакцию с нашей стороны. Ещё раз повторю, это опасные инициативы», — отметил Слуцкий.

По его убеждению, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе создают дополнительную напряжённость и не способствуют обеспечению стратегической стабильности на нашем общем континенте.

Ядерное оружие может быть размещено в Восточной Европе, если от его размещения решит отказаться Германия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии.