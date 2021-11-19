Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В комитете Санкт-Петербурга по градостроительству и архитектуре согласовали проект наружного оформления будущего аэропорта Левашово, который станет второй воздушной гаванью Северной столицы. Эскизы появились на сайте комитета.

На взлетной полосе аэродрома Фото пресс-службы ОНПП «Технология»

Напомним, что министерство обороны России ранее заключило договор с ПАО «Газпром» о реконструкции аэродрома Левашово. Бывший военный объект должен стать новым гражданским аэропортом с пропускной способностью не менее 250 пассажиров в час.

Как сообщает «Деловой Петербург», эскиз будущего аэровокзала разработала компания ООО «Ингмар АСБ». На предварительном проекте можно разглядеть будущий план аэропорта, который будет включать в себя сектор для персонала, служебно-административное здание летных служб и компании «Газпром Авиа».

Отметим, что по предварительным прогнозам к 2023 году планируется обеспечить аэропорт необходимой технической базой, а также провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

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