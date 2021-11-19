Москва, 19 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В 2022 году у РФ будет меньше возможностей для экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Pixabay.com Рост ВВП

«Поскольку в 2022 году эффект низкой базы в значительной степени уже исчезнет (а в 2021 году ограничений было существенно меньше, чем в 2020 году), то и возможностей для быстрого роста будет поменьше, — сказал Ермолаев. — Но на рост порядка 2,5% надеяться все-таки можно. Главная задача всей экономической политики на все ближайшие и не только ближайшие годы — создавать условия для ускорения потенциальных темпов экономического роста. Это такие темпы, при которых экономика может стабильно расти долгое время без скачков инфляции и безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были названы основные факторы, которые работают на рост и замедление российского ВВП.