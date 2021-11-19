Москва, 19 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Прирост ВВП России в 2021 году составит не меньше 4% относительно уровня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

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«Главный фактор, который работает сейчас на ускорение экономического роста, — это эффект низкой базы. Из-за ограничений и локдаунов 2020 года ВВП в 2021 году достаточно существенно снизился. Примерно на 3%, — сказал Ермолаев. — И понятно, что даже если ВВП восстанавливается до уровня доковидного 2019 года, то экономика уже вырастает чуть больше, чем на 3%. Среди других ускоряющих факторов можно назвать неожиданно высокий спрос на российские энергоресурсы в этом году (особенно на газ) и дешевизну кредитов (которая, однако, постепенно исчезает уже с апреля). Главный замедляющий фактор — это, пожалуй, достаточно жесткая бюджетно-налоговая политика правительства, а так же денежно-кредитная политика ЦБ, который серьезно настроен на борьбу с инфляцией».

Как пояснил Ермолаев, кредиты становятся дороже, но вклады — выгоднее.

Напомним, как сообщалось ранее, ВВП России в III квартале 2021 года увеличился на 4,3%.