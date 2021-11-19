Ярославль, 19 ноября 2021, 14:58 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что в городе может появиться крупнейший биопарк в стране. На базе Ярославского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Защита проекта прошла в четверг в рамках прохождения образовательной программы в Сколково.
По словам чиновника идея создания биопарка получила поддержку от госкорпорации ВЭБ.РФ. Как говорит Владимир Волков, проект рассчитан до 2030 года. Для его реализации потребуется 13 миллиардов рублей инвестиций.
Согласно проекту в биопарк могут войти туристический комплекс, оздоровительный центр, ипподром, океанариум, дельфинарий и парк развлечений.
О конкретных механизмах реализации проекта речь пока не идёт. Пока что он не выглядит реальным из-за дороговизны и слишком большого срока реализации.
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