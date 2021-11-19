Ярославль, 19 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что в городе может появиться крупнейший биопарк в стране. На базе Ярославского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Эскиз биопарка

Защита проекта прошла в четверг в рамках прохождения образовательной программы в Сколково.

«Презентовали город, рассказали о приоритетных проектах, на которые делаем ставку. Нам нужно предпринимать все усилия, чтобы город шел вперед. Делаем акцент на образование, электротранспорт. Подтвержденный проект — биопарк. В биопарке, в отличие от зоопарка, животные находятся почти в естественной среде», — поделился результатами защиты мэр.

По словам чиновника идея создания биопарка получила поддержку от госкорпорации ВЭБ.РФ. Как говорит Владимир Волков, проект рассчитан до 2030 года. Для его реализации потребуется 13 миллиардов рублей инвестиций.

«Сейчас зоопарк посещают 300 тысяч человек в год, а мы хотим, чтобы был один миллион, мы хотим вывести биопарк в десятку лучших в Европе», — заявил Владимир Волков.

Согласно проекту в биопарк могут войти туристический комплекс, оздоровительный центр, ипподром, океанариум, дельфинарий и парк развлечений.

О конкретных механизмах реализации проекта речь пока не идёт. Пока что он не выглядит реальным из-за дороговизны и слишком большого срока реализации.