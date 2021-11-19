Москва, , 14:56 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко возмутилась проблемами с выплатой заработной платы педагогам Ингушетии. Она назвала недопустимой ситуацию с задержкой полагающихся за труд учителей выплат.

«Совершенно недопустимо, это не 90-е годы… <> Как пишут в сетях, есть задержка зарплаты учителям. Неужели такое может быть сегодня?» — возмутилась спикер верхней палаты российского парламента в ходе часа субъекта РФ в Совете Федерации, состоявшегося 19 ноября.

Матвиенко потребовала разобраться в этом вопросе и навести порядок. По её словам, «задержка недопустима не то что на пять-шесть дней или неделю — ни на один час».

Напомним, в Совете Федерации РФ с 17 по 19 ноября проходили Дни Республики Ингушетия, в ходе которых сенаторы знакомились с ситуацией дел в регионе, вырабатывали предложения по оказанию помощи субъекту РФ в решении проблемных вопросов.

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