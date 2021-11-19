Уфа, , 15:05 — REGNUM Режим «чрезвычайная ситуация» введен в Благоварском районе Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Гуси Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Решение о введении этом районе режима ЧС из-за выявления заболевания домашней птицы птичьим гриппом было принято на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Благоварского района.

Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению дальнейшего распространения этого возбудителя.

Сейчас они ведут работу по отчуждению и уничтожению зараженной птицы.

«На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали второй случай гриппа птиц. По предварительной версии, причиной возникновения вируса могла явиться синантропная птица.

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