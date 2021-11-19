Минск, 19 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Отключенный от энергосети 17 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь возобновил свою работу. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

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«19 ноября в 14:04 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора, в настоящее время она составляет 125 МВт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети действием автоматики, после чего специалисты начали диагностику и анализ работы его технологических систем.