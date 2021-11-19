Шарья, Костромская область, 19 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В городе Шарья Костромской области установили колонку с терминалом оплаты. Об этом сообщает телекомпания «СТВ — Шарья». Это первое подобное устройство в регионе.

СТВ ШАРЬЯ Терминал оплаты, встроенный в колонку

Ранее горожане, чьи дома не были обеспечены водопроводом, платили за пользование скважиной по стандартному тарифу — 91 рубль с человека в месяц. Сейчас стоимость литра воды из колонки составляет 5 копеек.

«Жители домов, расположенных вблизи старой колонки, жаловались, что воду из нее слишком часто набирают дальнобойщики и лесорубы. Людям приходилось выстаивать очередь, чтобы взять воду для себя. Поэтому мы приняли решение установить колонку нового формата. Она обеспечена подогревом — следовательно, не обледенеет, и защищена от вандалов» , — пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель клиентской службы Шарьинской ТЭЦ ( предприятие занимается обеспечением горожан теплом и водоснабжением).

Оплата осуществляется по специальным картам, выдаваемым после заключения договора с электростанцией. Положить деньги на карту можно непосредственно в учреждении. В дальнейшем возможность пополнить баланс появится через мобильное приложение «Сбербанка». Пока карты оформили 10 человек — треть от обычного потока людей, пользующихся скважиной. Если эксперимент окажется удачным, в Шарье может появиться ещё несколько современных колонок.