Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун отказался продлевать контракт с клубом. Об этом 19 ноября сообщил итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, Азмун отказался от продолжения сотрудничества с «Зенитом», а срок его действующего контракта истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «Лион» подготовил для Азмуна четырёхлетний контракт.

Напомним, Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21), выиграл Кубок России (2019/20) и дважды — Суперкубок России (2020, 2021).