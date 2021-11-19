Тбилиси, 19 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Тбилиси 19 ноября началась протестная акция, организованная самой крупной в Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД) в поддержку своего неформального лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

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По данным журналистов, члены ЕНД и сторонники Саакашвили собрались на площади Республики и отправились маршем к парламенту. Они требуют, чтобы власти перевели экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Сообщается, что в столице мобилизованы дополнительные силы полиции. Ранее председатель ЕНД Ника Мелия призвал сторонников одеться на акцию потеплее и быть готовыми к «ненасильственной борьбе».

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился её прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось, но в ЕНД заявляют, что власти якобы хотят «убить» Саакашвили.