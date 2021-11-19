Бишкек, 19 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Киргизские власти отказываются от синдрома «бедной» страны и хотят использовать все имеющиеся собственные ресурсы. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

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«Для нас очень важен опыт Российской Федерации в фискализации налоговых и таможенных процедур. Надеемся в самое ближайшее время увеличить доходную часть бюджета путем полной цифровизации системы налогового и таможенного администрирования», — отметил он.

Главы правительств двух стран обсудили проект «Российский учитель за рубежом», который успешно реализуется в Киргизии с 2019 года, а также строительство при финансовой поддержке России девяти школ в регионах республики в 2022 году.

Подводя итог встречи, высокопоставленный киргизский чиновник поблагодарил российские власти за помощь, оказываемую в восстановлении Баткенской области, пострадавшей в результате вооружённого конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, а также за регулярные поставки вакцин против коронавируса.

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