Москва, 19 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VII всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства подчеркнул, важно, что в 2021 году официально одобрена Стратегия развития национальной системы квалификаций РФ 2030 года, её основные цели и приоритеты.

«Национальная система квалификаций значительно укрепила свой потенциал. Но впереди ещё много масштабных задач, призванных качественно улучшить систему подготовки компетентных специалистов», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент РФ Владимир Путин считает, что национальная система квалификаций России прошла важный этап становления и развития.

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