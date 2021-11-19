Таллин, , 14:51 — REGNUM ИА REGNUM 18 ноября опубликовало ряд комментариев русского активиста из Эстонии Мстислава Русакова, в которых шла речь о деятельности бывшего главного редактора портала «Sputnik Эстония» Елены Черышевой. Сегодня, 19 ноября, ИА REGNUM публикует ответ Черышевой Русакову.

ИА REGNUM предложило мне опубликовать свой комментарий на высказывания самопровозглашенного «политолога» из Эстонии Русакова по отношению ко мне и к ресурсам, которые я возглавляла (Sputnik Эстония) и возглавляю (Sputnik Meedia). Читаю про себя на сайте: «каким образом руководителем «Спутник-Эстония» оказалась не слишком образованная и не слишком умная Елена Черышева». Или вот это: «Черышёва в Эстонии работала простым ведущим на «Народном радио» и взахлёб хвалила там «эстонскую демократию».

Мне странно, что подобные оскорбления до сих пор находятся на сайте. По всем законам профессиональной журналистики мнение автора должно быть аргументировано и подтверждаться фактами. В статьях, опубликованных на REGNUM 18 ноября, нет ни аргументов, ни фактов. А комментировать мне здесь что? Трясти дипломами и трудовой книжкой, доказывая, что у меня и образование есть, и опыт работы в журналистике с 1997 года? Доказывать «политологу», что есть жизнь и работа за пределами Эстонии? Не вижу смысла. Это, мужчины, останется на вашей совести.

В первую очередь я хотела бы попросить прощения у правозащитника Сергея Середенко, который сейчас сидит в застенках эстонской тюрьмы. За «друга» его, который пиарится на трагедии соратника. За то, что вынес «из избы» дрязги между российскими соотечественниками в Эстонии, которые точно не скажут «спасибо» «другу». За то, что все это на руку нашим общим врагам в Эстонии. Именно публичная ругань и разобщенность в русскоязычном сегменте — и есть цель спецслужб этой прекрасной балтийской страны. И, конечно, за мой комментарий. Увы, но меня вынудил Ваш, Сергей, «друг».

Очень постараюсь в своем ответе не опуститься до уровня «политолога». Оскорблять публично персонажа, который бездоказательно обвиняет в коррупции и в сомнительных связях, может только «не слишком образованный и не слишком умный» человек.

Теперь по порядку. По словам «эксперта», ситуацию с Сергеем Середенко российские СМИ не только «игнорировали», но еще и «способствовали заговору молчания вокруг арестованного правозащитника». На самом деле Середенко работал не только дворником в эстонской школе (хотя на месте «друга» я бы не педалировала эту информацию, по сути, унижая Сергея), а также в течение нескольких лет в проекте МИА «Россия сегодня» Baltnews. ee Сергей публиковал свои материалы, был автором своей колонки «Политкорректор». Более того, начиная с момента ареста Середенко, РИА Новости, Baltnews, Sputnik как на официальных сайтах, так и в соцсетях освещали эту ситуацию.

Эстонское СМИ Sputnik Meedia, шеф-редактором которого я являюсь, «не слишком образованная и не слишком умная», также активно публиковал и продолжает публиковать материалы по этой теме. Более того, редактор нашего портала Аллан Хантсом — активист НКО «Российские соотечественники Европы». Именно эти ребята стали инициаторами и организаторами всех пикетов в поддержку Сергея, которые проводятся на протяжении всего времени со дня ареста Середенко.

Самопровозглашенному «политологу» не претило несколько лет быть не только спикером «бездарного» Sputnik Эстония, но и посещать офис, принимать участие в мероприятиях, проходивших в нашем пресс-центре.

В разное время у российского агентства Sputnik Эстония насчитывалось от 40 до 70 тысяч уникальных пользователей в сутки. Эти данные фиксировались не Черышевой, а в головном офисе МИА. Много это или мало для портала, который 4 года жил в информационном вакууме? Когда наших сотрудников не аккредитовывали на публичные мероприятия, официальные лица отказывали нам в интервью и комментариях, а спикеров вызывали работодатели и грозили увольнением, если они еще раз выступят на страницах Sputnik, журналистов выгоняли с публичных мероприятий по указке министров и многое другое.

И тем не менее, согласно данным международной исследовательской компании Gemius, Sputnik Эстония стабильно занимал 5 место в рейтинге самых читаемых интернет-СМИ Эстонии. С такими показателями только наш ресурс в Эстонии был единственной серьезной площадкой для российских соотечественников, людей, которые выступали в поддержку сохранения русского языка, русской культуры и за добрососедские отношения между Эстонией и Россией. Мейнстримовские СМИ полностью вас, господа, игнорировали.

Упоминание в комментарии «политолога» про коррупцию, честно говоря, понять сложно. МИА «Россия сегодня» комментировать бред «эксперта» на сей счет, конечно же, не будет. И это правильно.

Но я, на правах бывшей, могу себе позволить. Так сложилось, что с 2015 года, когда стало известно о моем назначении, именно такие соотечественники, как «эксперт», поливают меня грязью. Никак не могут смириться, что выбрали не их. А выбор был. Мейнстримовские СМИ Эстонии (достаточно погуглить) писали о том, как приезжали сотрудники МИА «Россия сегодня» в Эстонию и даже публиковались имена тех, с кем представители российского агентства встречались. То есть, помимо «непонятной женщины, вышедшей в Эстонии замуж» Черышевой, были еще претенденты.

Насколько мне известно, ни один сотрудник посольства РФ в Эстонии к процедуре назначения на должность руководителя представительства МИА «Россия сегодня» не имел никакого отношения. Российское агентство в состоянии принимать внутриредакционные решения самостоятельно. Полагаю, что так и в Regnum.

Не знаю, как МИД России отреагирует на то, что так называемый «политолог» голословно обвинил бывшего сотрудника посольства в коррупции. Но считаю, что данный персонаж порочит честь и достоинство диппредставительства, российского информагентства и российских соотечественников. Но это мое личное мнение, конечно. Женщины, которая просто «вышла замуж в Эстонии».