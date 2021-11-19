Нижний Новгород, , 14:51 — REGNUM За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Zdrav-nnov.ru

Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8422 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в регионе выявили 784 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 781 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 206 182 случаев. Активными носителями вируса в настоящее время являются 18 135 человек.

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