Сеул, , 14:51 — REGNUM В Южной Корее работают над созданием системы мониторинга ключевых сырьевых материалов, таких как магний и вольфрам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 18 ноября в ходе межведомственного совещания по поставкам мочевины.

По его словам, данная система мониторинга необходима для обеспечения стабильных поставок и предотвращения кризиса, подобного кризису с водным раствором мочевины.

Цель создания системы — предотвратить образование дефицита сырьевых материалов.

Министр финансов отметил, что правительство усилит мониторинг цепочки поставок основных стратегических товаров и будет стремиться диверсифицировать источники импорта.