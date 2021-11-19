Нижний Новгород, 19 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 19 ноября выявили 784 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 781 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 206 182 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Duma.gov.ru Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За последние сутки выписаны 442 человека, всего выздоровели с начала пандемии 179 584 нижегородца.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 41 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8463 человек. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 18 135 человек.

По состоянию на 19 ноября в регионе проведено 4 323 044 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 16 623 нижегородца. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 410,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции сократился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 19 ноября остаются свободными 23% коек в ковид-центрах.