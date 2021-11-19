Вашингтон, 19 ноября 2021, 16:48 — REGNUM Актёр Джейкоб Элорди расстался с моделью Кайей Гербер. Об этом 19 ноября сообщает издание ElleGirl, ссылаясь на Page Six.
По данным источника Page Six, расставание было «мирным». Причина разрыва отношений артистов не называется.
ИА REGNUM напоминает, что о романе Кайи Гербер и Джейкоба Элорди стало известно в 2020 году. Тогда Элорди расстался с певицей и актрисой Зендаей ради отношений с Гербер.
Читайте ранее в этом сюжете: Шон Мендес и Камила Кабелло расстались после двух лет отношений