Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Актёр Джейкоб Элорди расстался с моделью Кайей Гербер. Об этом 19 ноября сообщает издание ElleGirl, ссылаясь на Page Six.

Джейкоб Элорди Скриншот с YouTube

По данным источника Page Six, расставание было «мирным». Причина разрыва отношений артистов не называется.

ИА REGNUM напоминает, что о романе Кайи Гербер и Джейкоба Элорди стало известно в 2020 году. Тогда Элорди расстался с певицей и актрисой Зендаей ради отношений с Гербер.

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