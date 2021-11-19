Уфа, 19 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Работа над созданием межвузовского студенческого кампуса мирового уровня продолжается в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Хабиров напомнил, что реализовывать эту идею начали в Башкирии два года назад.

«В августе 2021 года идею строительства этого объекта поддержал президент России Владимир Путин, за что мы очень ему благодарны. Таким образом, наш кампус вошёл в шорт-лист из восьми кампусов мирового уровня, которые построят в России», — сообщил глава региона, отметив, что на первом этапе в 2022—2023 годах в Уфе планируется завершить реконструкцию здания технопарка высоких технологий «IQ-парк» на Заки Валиди.

Отмечается, что в этом здании планируют разместить коворкинги и цифровую библиотеку. Планируется также создать лаборатории, офисы студенческих компаний, малых инновационных предприятий при вузах.

«На втором этапе в том же районе построим корпуса современных студенческих общежитий. Предполагаем, что это будет до конца 2025 года. Площадь центрального ядра кампуса — больше 100 тысяч кв. м, рассчитываем на проживание 3500 студентов и аспирантов», — сообщил глава региона, подчеркнув, что кампус это не только здание общежития, а научный городок, образовательный центр с лабораториями мирового уровня разного направления — климата, фотоники, генетики, авиационно-космических и цифровых технологий.

Он отметил, что для полноценной студенческой жизни нужны также общественные и спортивные пространства, зоны отдыха с учетом возрастных категорий.