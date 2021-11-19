Рига, , 14:46 — REGNUM Латвия потеряла до 200 млн евро в период введения жесткого карантина (локдауна) в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщило местное издание «МК-Латвия».

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Именно такую сумму озвучил министр финансов Янис Рейрс. Он заявил, что примерно 200 млн евро планируется направить на оказание помощи пострадавшим от ограничений предприятиям. Он считает, что государству выгоднее ввести локдаун, чем оставить все как есть.

По его мнению, если больницы будут переполнены больными коронавирусом, то системе здравоохранения дополнительно потребуется 250−300 миллионов евро на ликвидацию последствий. Так что из двух зол надо выбирать наименьшее.

Позже Министерство экономики Латвии поправило министра финансов: сумма потерь от локдауна с 21 октября по 15 ноября 2021 года в Латвии была меньше — 150 млн евро.

Для предприятий, пострадавших от ограничений, будут предусмотрены два основных инструмента поддержки — грант на уменьшение оборотного капитала и субсидия заработной платы. Критерии выплат еще будут уточняться в Минэкономике, но планируется, что поддержка будет доступна тем предприятиям, оборот которых в октябре упал на 20% или 30%.

Кроме того, при определении получателей пособий будет учитываться общая сумма взносов работодателя на обязательное государственное социальное страхование работников в июле, августе и сентябре 2021 года.

Как отмечает «МК-Латвия», локдаун принес скрытые потери. В период ограничений у государственного бюджета выросли не только расходы, но и снизилисьдоходы, вырос дефицит бюджета.

Так что совокупные потери экономики Латвии от введения локдауна могут значительно превысить озвученные 200 млн евро, убеждены журналисты.