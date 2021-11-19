19 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 16:22 — REGNUM Не прошло и трех недель с момента, когда под Саратовом в багажнике у депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) нашли труп лося, и парламентарий признался: таки это он убил животное. Правда, тут же оговорился — убил не умышленно, точнее, умысел подстрелить имел, но не лося, а кабана. Просто перепутал одно животное с другим, глядя на свою жертву через прибор ночного видения.

Алексей Степанов. Лоси. 1889

Признание, занимающее в общей сложности около 17 минут, Рашкин опубликовал на YouTube и продублировал запись в своем телеграм-канале. На видео парламентарий выглядит спокойным, голос, как это принято говорить, «не дрожит», но все-таки в его речи слышится некая напряженность.

«Дорогие друзья! Сегодня Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о лишении меня депутатской неприкосновенности в связи со случаем, произошедшим на охоте в Лысогорском районе Саратовской области… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом», — написал Рашкин в описании к видео.

Публикация эта моментально стала «вирусной» в российском сегменте Telegram. Как обычно бывает в таких случаях, сперва телеграм-каналы распространяли у себя вырезки из видео. Сопровождающие комментарии если и были, то, как правило, небольшие. Время разбирать заявление Рашкина началось позже, когда самые популярные ТК-каналы попытались понять причины, толкнувшие депутата Госдумы сделать признание и спрогнозировать возможное развитие событий.

Кроме того, Рашкин с его признанием, как и следовало ожидать, стал мишенью для острот и шуток. Сарказм сквозил чуть ли не в половине всех сообщений по этой теме, то и дело переходя в откровенно злобные высказывания.

«На самом деле, лося убил не Валерий Рашкин, а та атмосфера ненависти, которая нагнетается в стране соловьёвско-киселёвской пропагандой», — едко прокомментировал признание Рашкина телеграм-канал «Голос Мордора».

Обращение Валерия Рашкина Цитата из видео «"Мне нечего бояться и скрывать от общества» – Валерий Рашкин о «Лосином» деле». youtube.com

Ловко играя на теме якобы имевших место контактов и симпатий между Рашкиным и несистемной оппозицией либерального толка, телеграм-канал «Временное Правительство» предложил парламентарию, если его осудят и приговорят к тюремному заключению, создать в колонии коалицию с блогером Алексеем Навальным.

«С самого утра всех огорошил депутат Рашкин, который выдал душераздирающее признание — это он убил лося, а точнее кабана, который все же оказался лосем. За незаконную охоту Генпрокуратура уже потребовала лишить коммуниста депутатской неприкосновенности, а там и до потери мандата недалеко. Доведут ли Рашкина до колонии? Там можно создать коалицию с Навальным», — написал автор публикации.

Агрегатором жестоких насмешек также оказался и телеграм-канал «Старше Эдды». Его автор виртуозно обыграл заявления депутата, будто он ночью перепутал лося с кабаном, хотя найденный неподалеку карабин был оборудован прицелом ночного видения.

«Депутат Рашкин будет добиваться депутатского расследования в отношении компании-производителя тепловизоров. По некоторым данным, сотрудники компании по наущению оперативников ФСБ удаленно поменяли картинку в матрице прицела и заменили тепловую сигнатуру безобидного лося, на жестокого секача», — посмешил своих подписчиков канал.

Следом за первой волной публикаций, состоящих в основном из краткого пересказа слов Рашкина и насмешек над парламентарием, последовала вторая. В ней вместо «шпилек» в адрес народного избранника содержались публикации аналитического характера, прогнозы относительно развития событий, а также инсайдерская информация, ну или как минимум попытка представить свои домыслы в качестве таковой.

«Никакой срок, тем более длительный, Валерию Фёдоровичу не грозит, отделается штрафом. Но вот из Думы будет выпнан на мороз без выходного пособия», — спрогнозировал телеграм-канал «АНП — агентство новостей политики».

Лось

Автор публикации убежден, что главным бенефициаром возможного лишения Рашкина депутатского мандата является лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Якобы с 2010 года оскандалившийся с трупом лося политик возглавляет внутреннюю оппозицию КПРФ против главы партии. В этой схеме Рашкину приписывается звание главного врага и конкурента Зюганова.

«АП всегда выступает на стороне Геннадия Андреевича и согласовало с ним кандидатуру нового председателя. Юрий Афонин в качестве сменщика Зюганова будет представлен коммунистической общественности в декабре или марте (в зависимости от внутриполитической ситуации с интеграцией). Так что главным заказчиком Рашкина стоит считать не зловещий Кремль, а самого вождя партии. Зюганов уже в седьмой или восьмой раз избавляется от своего конкурента. Наиболее сильным конкурентом, который сейчас оказался на обочине истории, являлся Геннадий Семигин», — проанализировал канал ситуацию с политической точки зрения.

Наряду с издевками в адрес Рашкина и анализом произошедшего события с политической точки зрения, львиная доля посвященных скандалу с убитым лосем публикаций в Telegram носили характер порицания народного избранника, а также его сторонников, выражающих депутату поддержку. Телеграм-каналы на перебой принялись изобличать парламентария в двуличии и лжи, а порой и в откровенно хамской форме высказываться в его адрес. Среди всей своры недоброжелателей наиболее сдержано на морально-этическую сторону поведения депутата обратил внимание ТГ-канал «Кремлевский шептун».

"Валерий Рашкин сделал чистосердечное признание: да, я действительно подстрелил животное. Но я же, мол, был уверен, что все законно, знакомые, пригласившие меня, говорили, что все необходимые лицензии и разрешения имеются! А зачем тогда было врать с самого начала? Зачем придумывать про случайно лежавший в кустах рояль — безумную историю про ненароком оказавшийся на дороге труп лося?» — обращает внимание на противоречивое поведение Рашкина автор поста.

Валерий Рашкин на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Точного ответа на свой же собственный вопрос ТГ-канал дать не смог и потому пошел в своих размышлениях дальше, задумавшись над тем, не живет ли депутат по принципу: «в любой непонятной ситуации говори неправду».

«Возможно, Рашкин станет первым представителем власти, которому повредит собственный обман. Потому что ему наверняка зададут вопрос: если ты был уверен в своей невиновности, если сам стал жертвой какой-то спланированной против тебя провокации — то зачем врал?» — подытожил «Кремлевский шептун».

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